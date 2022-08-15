منقذ حريق كنيسة المنيرة: أهلي ماتوا قدام عيني.. وواحد رمى نفسه من الدور الرابع (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عادل:

روى كرولس، أحد من قاموا بعملية إنقاذ لضحايا حريق كنيسة المنيرة بإمبابة تفاصيل ما حدث ليلة أمس.

وتابع "كرولس" في بث مباشر أجراه موقع الخليج 365، أن رأى العديد من المشاهد المؤلمة، حيث شاهد أحد من كانوا بالكنيسة يلقي بنفسه من الطابق الرابع خوفا من إتهام النيران له، كما رأي اثنين من أقاربه لفظون أنفاسهم الأخيرة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة، أمس الأحد، في التاسعة صباحا بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن الحريق نتج عنه 41 حالة وفاة (18 طفلا - 11 رجلا - 12 سيدة) فيما أصيب 12 أخرون.

بدوره، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين .. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها".