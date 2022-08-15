شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: كورونا ما زال موجودا حتى لو انخفضت معدلات الإصابة بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس كورونا متواجد، حتى لو انخفضت معدلات الإصابة. وتابعت وزارة الصحة: ينبغي الحصول على لقاح فيروس كورونا ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مثل ارتداء الكمامة والحرص على التباعد فضلا عن التواجد في أماكن ذات تغطية سليمة وصحية.

وأوضح الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لتقارير الحالة التطعيمية للمصابين بفيروس كورونا والذين تم حجزهم فى المستشفيات خلال الأشهر الماضية فإن 75% من المصابين بكورونا ممن احتاجوا للعزل داخل المستشفيات لم يتلقوا اللقاح، مناشدا المواطنين بتلقى الجرعات التنشيطية من اللقاحات للحفاظ على الصحة العامة، وتابع: "النسبة منخفضة فيمن حصلوا على اللقاح بشكل كبير".

وأضاف أنه تم الانتهاء من تدريب الأطباء على البروتوكول العلاج لفيروس كورونا؛ لتشخيص حالات فيروس كورونا المختلفة، مشيدًا بالبروتوكول العلاجي المصرى لفيروس كورونا، والذى ساهم كثيرًا فى رفع أعلى درجات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.