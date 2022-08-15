شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: جولات وزيارات خارجية للتعرف على احتياجات المصريين بالخارج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول أيام عملها بوزارة الهجرة، التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، بمقر الوزارة.

ووجهت السفيرة سها جندي الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على المجهودات الكبيرة التي بذلتها سيادتها خلال السنوات الـ7 الماضية لخدمة الوطن والتواصل مع المصريين بالخارج، ولما قدمته من جهود كبيرة وتفانٍ وإخلاص خلال الفترة الماضية، متمنية للسفيرة نبيلة مكرم مزيدا من التوفيق والنجاح في مسيرتها المقبلة.

وأكدت السفيرة سها جندي مواصلة مسيرة العمل والإنجاز الذي تم خلال فترة تولي السفيرة نبيلة مكرم المسئولية بما يحقق الأهداف المرجوة لمزيد من تحقيق التواصل مع المصريين بالخارج والعمل على إيجاد آليات جديدة للتواصل معهم.

وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أنه سيتم العمل على إجراء جولات وزيارات خارجية للتعرف على احتياجات الجاليات المصرية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، بما فيها الجوائح والحروب والتغير المناخي، مؤكدة أن المواطن المصري بالخارج هو خط الدفاع الأول لمصر والحامي الأول لمصالحها خارجيا، موضحة أن ملف الجاليات المصرية بالخارج هو شغلنا الشاغل، وهناك حاجة لتعزيز ربطهم بالوطن، وليس فقط الجاليات من الرعيل الأول بل الأجيال الأول والثاني والثالث، أي الآباء والأبناء والأحفاد فجميعهم يحتاجون لبرامج مهمة بما لهم من أهداف وطموحات مختلفة.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج المنعقد الآن، والذي كانت قد دعت إليه الوزيرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم، فرصة مهمة حتى تلتقي ممثلي الجاليات المصرية للتعرف عليهم وعلى مشاكلهم والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم التي من شأنها تعزيز علاقتهم بالوطن وحتى تعطيهم رسالة بأن مصر تقف بجانبهم ومعهم أينما كانوا، وأن الدولة داعمة لهم بكافة شرائحهم.

وفي السياق ذاته، التقت الوزيرة سها جندي، فريق عمل الوزارة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، والتي قدمت لهم الشكر على ما بذلوه خلال السنوات السبع منذ انطلاق وزارة الهجرة في سبتمبر 2015، مؤكدة أن الوزيرة سها جندي تعد من أفضل الشخصيات الدبلوماسية، والتي تثق أنها ستحقق المزيد من الإنجازات.

واختتمت وزيرة الهجرة كلمتها بالتعبير مجددا عن سعادتها بتواجدها في هذه الوزارة المهمة، كما وعدت بأن تقدم كل ما في وسعها وأكثر، بالتعاون مع فريق متميز من العاملين بالوزارة الذين يسعون دائما لتلبية كافة احتياجات مواطنينا بالخارج.

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن خالص تهانيها وشكرها للسفيرة سها جندي، متمنية لسيادتها التوفيق بما تملكه من خبرات وقدرات كبيرة، والنجاح خلال المرحلة القادمة.