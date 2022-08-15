شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد فى المحافظات الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد الجمعة القادمة 19/ 8 / 2022م، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد صيانة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه (98) مسجدًا، منها (82) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(16) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. العبور – قرية العبور – القنطرة شرق

2. النور المحمدي – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف أسيوط

3. الرحابات – العونة – ساحل سليم

مديرية أوقاف قنا

4. عمر بن الخطاب – نجع عزوز - دشنا

مديرية أوقاف البحيرة

5. فجر الإسلام – الحاجر – كفر الدوار

مديرية أوقاف الفيوم

6. الملي - طامية أول

7. الرحمن – أبو ناعورة - سنورس

ثانيًا: مسجد الصيانة:

مديرية أوقاف البحيرة

1. مسجد موقف السيارات المحطة – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى