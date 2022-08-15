شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: تخفيضات كبيرة لذوى الهمم باشتراكات القطار الكهربائى الخفيف والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، مشيرا إلى أن القطار يعمل حاليا فى المسافة من السلام حتى محطة العبور، وتشمل محطات "محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة- بدر".
وتبلغ قيمة أسعار تذاكر القطار الكهربائى الخفيف lrt، كالتالى: 3 محطات 15 جنيه وقيمة التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيها، وسعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيه، وسعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيها.
والقطار له اتجاهين أحدهما للعاصمة الإدارية الجديدة والآخر لمدينة العاشر من رمضان ويتفرع عند مدينة بدر، ومحطات القطار التى تم تشغيلها من عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية هي "محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة- بدر"، ومن المقرر أن يتم تشغيل محطات" الروبيكى- حدائق العاصمة- مطار العاصمة- مدينة الفنون والثقافة".