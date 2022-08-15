شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الأعلى للجامعات يتابع امتحانات القدرات بكلية التكنولوجيا جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عمر سالم، كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، بحضور الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، الدكتور رانيا سيد رئيس لجان امتحانات القدرات.

وتفقد الوفد ما تم من إجراءات سابقة وأعمال امتحانات القدرات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، حيث إن الكلية تشهد هذا العام أول امتحان قدرات في تاريخها للثانوية العامة شعبة علمي رياضة، والمعاهد الفنية الصناعية والدبلومات الصناعية، ومراجعة كافة الإجراءات التي تمت خلال المدة السابقة، وأَثنت اللجنة علي سير لجان امتحانات القدرات وحسن الأداء والانتظام في العمل.

جدير بالذكر، أن لجنة امتحانات القدرات مُشكلة من الدكتور مصطفى الطوخي رئيس لجان الإمتحانات، وعضوية كل من، الدكتور أحمد ابراهيم، والدكتور محمد جودة، وعنتر أبوزيد منسق النتائج بين الكلية والجامعة.

وفي نهاية الزيارة قدمت اللجنة الشكر لأعضاء الكلية ولكل من ساهم في امتحانات القدرات بالكلية.