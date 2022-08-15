شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تحدد مواصفات الزى المدرسى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا لمناقشة مواصفات الزى المدرسى، وذلك بناء على موافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوحيد الزي المدرسي للصفوف الأولي من كل مرحلة دراسية، وبحضور محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين و بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالمديرية وعضوية أشرف صالح و نجلاء عبد العزيز و سحر فتحى ( التعليم الفنى ) و ياسر علي ( الوحدة المنتجة )

ووجه مدير المديرية، باجراء دراسة جدوى للزي المدرسي لمرحلة رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي والأول الاعدادي والاول الثانوي .

ويراعى أن تكون نسبة القطن فى الخامة لا تقل عن 70 % للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب وأن تكون درجة ثبات الصبغه عاليه حتي لا تؤثر علي صحتهم وشكل الزي .

كذلك مراعاه اتجاة النسيج ويتم اخيتار الألوان حسب المرحلة العمرية ويتم العمل علي ذلك فى أسرع وقت ممكن ويمكن لولي الامر الشراء من أى مكان .

في حالة عمل بادج يتم عرضه وبيعه بالوحدة المنتجة بالمدرسة وبأجر رمزي للطلاب .