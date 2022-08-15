شكرا لقرائتكم خبر عن آداب حلوان تعلن عن شروط القبول بالدراسات العليا للعام الجامعى 2022-2023 والان مع تفاصيل الخبر



اللغة العربية وآدابها: القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن شروط قبول الطلاب للإلتحاق بالدراسات العليا بأقسام الكلية المختلفة، للعام الجامعي 022-2023، وذلك تحت رعاية الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، حيث لاتقبل الكلية خريج "الأزهر – التعليم المفتوح – كلية البنات " وتتمثل شروط كل قسم كالتالي:اللغة العربية وآدابها: فتح مرحلتي الماجستير والدكتوراه لجميع الشعب وضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، ويشترط خريج آداب قسم اللغة العربية فقط.

اللغة الانجليزية وآدابها: اللغة الانجليزية وآدابها: تفعيل مرحلتي الماجستير والدكتوراه شعبة أدب في الفصل الدراسي الأول والثاني، وأيضا تفعيل مرحلة الماجستير شعبة اللغة والترجمة في الفصل الدراسي الأول والثاني، وتفعيل مرحلة الدكتوراه شعبة اللغة والترجمة في الفصل الدراسي الأول فقط، وكذلك تفعيل دبلوم الترجمة التحريرية والفورية في الفصل الدراسي الأول، وضرورة اجتياز الامتحان التحريري - الشفوي، ويكون خريج آداب قسم اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها " ألسن قسم اللغة الإنجليزية أو كلية تربية قسم انجليزي لمرحلة الدبلوم فقط"،

وأيضا جـاري إلغاء دبلوم اللغة الإنجليزية التطبيقي - دبلوم النقـد الأدبـي وعلاقته بفنون المسرح والسينما وعمل تطوير برنامج جديد مـن اللائحـة.

اللغة الفرنسية وآدابها: فتح جميع مراحل (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) بجميع الشعب، واجتياز الامتحان التحريري والشفوي، ويشترط ان يكون خريج اداب قسم لغة فرنسية - أو مايعادلها _ آلسن قسم لغة فرنسية أو كلية تربية قسم لغة فرنسية لمرحلة الدبلوم فقط.

اللغات الشرقية وآدابها: فتح جميع المراحل (الماجستير - الدكتوراه) جميع الشعب، ويكون حاصل على الماجستير من الجامعات الحكومية، وان يكون خريج آداب قسم اللغات الشرقية - السن قسم اللغات الشرقية.



اللغة الإيطالية وآدابها : اللغة الألمانية وآدابها: فتح مرحلة (الماجستير)، وضرورة اجتياز الامتحان التحريري والشفوي، زأن يكون خريج آداب قسم لغة ألمانية أو مايعادلها "آلسن قسم لغة ألمانية" .اللغة الإيطالية وآدابها : فتح مرحلتي (الماجستير - الدكتوراه)، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون خريج آداب قسم لغة إيطالية أو ما يعادلها "السن قسم لغة إيطالية".





اللغة الإسبانية وآدابها: اجتياز الاختبارين الشفوي والتحريري لمرحلة الماجستير.





اللغة العبرية وآدابها :اجتياز المقابلة الشخصية، أن يكون خريج اداب قسم لغة عبرية أو السن لغة عبرية.





الإعلام :أن يكون حاصل علي ليسانس من كلية الآداب جامعة حلوان، وحاصل على ماجستير من كلية الآداب جامعة حلوان و يجتاز الإمتحان الشفوي والتحريري في مادتي مناهج البحث والترجمة الإعلامية، وألا يقل عدد المتقدمين في كل شعبة عن ( خمس طلاب ) بالنسبة للوافدين أن يكون حاصلا علي آخر مؤهل دراسي من أحد أقسام أو كليات الإعلام بجانب المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.





التاريخ :فتح مرحلتي الماجستير والدكتوراه لجميع الشعب بدون شروط، وان يكون خريج اداب قسم التاريخ.





الآثار والحضارة : فتح مرحلتي الماجستير والدكتوراه لشعبتي الآثار المصرية والآثار الإسلامية بدون شروط، وأن يكون خريج اداب قسم الآثار أو كلية الآثار.





علوم مسرح :فتح جميع مراحل (ماجستير – دكتوراه) بجميع الشعب، واجتياز الامتحان التحريري والشفوي، وأيضا المقابلة الشخصية، ويشترط ان يكون خريج أداب قسم مسرح أو ما يعادلها.





الإجتماع:فتح جميع مراحل (ماجستير - دكتوراه) بجميع الشعب، واجتياز المقابلة الشخصية، ويكون خريج اداب قسم الاجتماع.





المكتبات والمعلومات:فتح جميع مراحل (دبلوم - ماجستير - دكتوراه)، واجتياز المقابلة الشخصية والامتحان التحريري، ويكون خريج آداب قسم المكتبات والمعلومات.





علم النفس:اجتياز المقابلة الشخصية، ويكون خريج اداب قسم علم النفس فقط .





الفلسفة :فتح مرحلتي الماجستير - الدكتوراة بدون شروط

، ويكون خريج آداب فلسفة.





الجغرافيا: فتح مرحلتي الماجستير - الدكتوراة بدون شروط، ويقبل خريج آداب جغرافيا.

الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية GIS :

يقبل خريج آداب أي قسم أو خريج أي كلية أو مايعادلها.