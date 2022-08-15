شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تناقش موقف المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لاستصلاحات جنوب محور الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات مع ممثلي الهيئة الهندسية، بحضور ممثلي معهد الإنشاءات والمكاتب الاستشارية، لمناقشة موقف الأعمال والتصميمات الخاصة بالمسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لاستصلاحات مساحات جنوب محور الضبعة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، وأعمال المشروع المستهدفة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين ( 40– 50) % كما تم الانتهاء من مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 30%، ومسار المواسير بنسبة 50 %، ويمتد هذا المسار بطول 114 كيلومتر "عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسارمواسير بطول 22 كم" وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء 15 محطة رفع.

جدير بالذكر، أن هناك مشروعات كبرى تنفذها الدولة المصرية من خلال الاعتماد على مياه الصرف الزراعى حيث تولى الحكومة أهمية بالغة بالتوسع فىانشاء محطات معالجة المياه، ومن أهم المحطات الجارى تنفيذها محطة الحمام بمحور الضبعة فى الساحل الشمالى والتى تعد واحدة منأكبر محطات معالجة المياه على مستوى المنطقة، بتكلفة حوالى 60 مليار جنيه باجمالى طاقة انتاجية 7.5 مليون متر فى اليوم من المياه المعالجة، والتى سيتم نقلها الى اراضى الدلتا الجديدة فى اطار المشروع القومى لزراعة 1.5 مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة و مستقبل مصر من خلال تعزيز منظومة الاستخدام الامثل للموارد المائية للدولة حيث سيتم تجميع ونقل مياه المصارف الزراعية بمنطقة شمالالدلتا الى محطة المعالجة بالحمام عن طريق شق مسار بطول 120 كيلو مترا والذى يعتبر إنجازا كبيرًا كونه المشروع الاضخم فى العالم.