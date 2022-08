شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يعلن الانتهاء من كل أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى الخانكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الانتهاء من 100% من أعمال التطوير بمستشفى الخانكة المركزي بمحافظة القليوبية، موضحاً أن مشروع التطوير شمل إنشاء مباني (الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، المسعفين، المشرحة)، وتطوير (مباني الإقامة والعلاج الطبيعي والأسنان).

جاء ذلك خلال جولة الوزير بالمستشفى، اليوم الإثنين، لتفقد أعمال رفع الكفاءة والتطوير الشامل بكافة أقسامها، حيث رافقه الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وقد وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بزيادة عدد الأطباء العاملين بمستشفى الخانكة المركزي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك لمواكبة مشروع التطوير الشامل ورفع الكفاءة بالمستشفى، بما يضمن الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه بسرعة توفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة بكافة أقسام المستشفى للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، وذلك خلال تفقده مباني وأقسام المستشفى ، للإطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وانتظام العاملين بالمستشفى وفقاً لجداول العمل الخاصة بهم.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي خلال جولته حول البرنامج الوظيفي للمستشفى، حيث تبلغ مساحتها 41 ألف و940 متر مربع، بطاقته استيعابية 123 سرير ( 7 أسرة رعاية مركزة، 12 سرير رعاية متوسطة، 5 أسرة إفاقة، 22 غسيل كلوي، 14 حضانة، 15 سرير استقبال وطوارئ، 44 سرير داخلي، 4 أسرة بقسم الولادة)، فضلاً عن أقسام متكاملة لـ (المعامل، العلاج الطبيعي، الأشعة).

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير حرص على المرور على مبنى العيادات الخارجية لمتابعة انتظام العمل بها وسرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين، فضلاً عن متابعة نسب الترددات اليومية على العيادات، حيث بلغت نسب التردد اليومية 790 حالة يومياً.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير حرص على التحدث للمرضى خلال جولته، للتعرف على مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكداً أن رضاء المنتفعين لهم على رأس أولويات المنظومة الصحية، فضلاً عن حرصه على توجيه الشكر لكافة الفرق الطبية من العاملين بالمستشفى على التزامهم ومجهوداتهم الدائمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن المستشفى تقدم خدماتها الطبية لما يقرب من مليون مواطن من أهالي محافظة القليوبية والمناطق المجاورة لها، في تخصصات ( الجراحة العامة، الباطنة، الأطفال، جراحة العظام، النساء والتوليد، طب العيون، جراحة المسالك، الغسيل الكلوي، الأمراض الجلدية، الأنف والاذن والحنجرة، الجهاز الهضمي والكبد، صحة المرأة، جراحة الفم والأسنان، الروماتيزم والتأهيل، الأطفال المبتسرين، الفحص الشامل، الرعاية المركزة)