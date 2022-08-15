شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العالمي للتسامح والسلام يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيس الاتحاد العام للخبراء العرب ورئيس المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية لجامعة الدول العربية، ببالغ التعازي وصادق المواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقداسة البابا تواضروس بابا الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقسية والشعب المصري، في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" بالجيزة.
وقال الجروان في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين، "تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر اندلاع حريق بكنيسة أبوسيفين بالجيزة، والذي أسفر عن 41 حالة وفاة، وعشرات الإصابات.. وندعو الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على كافة المصابين".