المجلس العالمي للتسامح والسلام يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

وقال الجروان في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين، "تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر اندلاع حريق بكنيسة أبوسيفين بالجيزة، والذي أسفر عن 41 حالة وفاة، وعشرات الإصابات.. وندعو الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على كافة المصابين".