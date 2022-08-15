شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيزة" تسلم 20 منزلا لمواطنين بعد تشطيبها وتأثيثها بالواحات البحرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة علي تعزيز جهود مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي والمجتمعي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية، تم تقديم سلسلة من المساعدات والدعم لأهالي الواحات البحرية على مدار يومين، والتي شملت تسليم 20 منزلا للمواطنين، بعد انتهاء أعمال التشطيب والتجهيز الشامل من أثاث وأجهزة كهربائية وبوتاجاز وسبل المعيشة، وذلك لتحسين جودة الحياة لمواطني الواحات البحرية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية البر والتقوي، فقد تم تسليم 20 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة للتسهيل عليهم انطلاقا من حرص المحافظة علي دعم مواطنيها وتوفير سبل الراحه لهم حيث أكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة .

واوضح راشد انه تم استلام وتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة " مشيراً إلى أن ذلك يتوازى مع ما تقدمه المبادرة الرئاسية من محاور عديدة منها التمكين الإقتصادى وتقديم كافة أوجه الرعاية المتنوعة للبسطاء ومحدودى الدخل بما يساهم فى تحقيق التكافل الإجتماعى بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع والوصول إلى التنمية الشاملة فى كافة المجالات الحياتية .

وشملت سلاسل الدعم توزيع 2 طن لحوم بالتعاون مع مديرية الاوقاف علي الاسر الاولي بالرعاية بالاضافه الى دعم مستشفي الواحات البحريه والوحدات الصحية بالمركز بسيارة محملة بالأدوية والمستلزمات الصحية للصرف بالمجان علي المرضي .

شارك في القوافل مركز ومدينة الواحات البحريه ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الاوقاف مع استمرار تنفيذ المبادرات للتسهيل علي مواطني المحافظة