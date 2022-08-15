شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الفلسطينى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني، عن أحر التعازي للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" في محافظة الجيزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك جاء في كلمة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في مستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في كلمته خلال الجلسة، أن وقف استكمال بناء مدرسة عين سامية، ومحاولات فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية، هما وجهان لعملة واحدة في استهداف الفلسطيني ومستقبل أجياله، وتأتي في إطار سياسة التهويد والتهجير، مؤكدا الاستمرار في الدفاع عن المنهاج الفلسطيني وحق الأبناء في التعليم.

وأشاد أشتية بصمود المقدسيين.. مثمنا موقف أولياء أمور طلاب "الإبراهيمية" الذين يرفضون المنهاج الاسرائيلي المحرّف.