شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصرف تشن حملة لإزالة التعديات على مصرف جبارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة حملة إزالة للتعديات على مصرف جبارس الغربي بالبر الأيسر في المهد، بإجمالي مساحة 368 م2 فى إطار الحملات المكثفة التى تشنها الوزارة لإزالة التعديات المقامة على المجاري المائية.

وشددت وزارة الموارد المائية والرى، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات فى المصارف، والاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها.

جدير بالذكر، أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فىمصر.