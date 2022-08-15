شكرا لقرائتكم خبر عن حسن خيري للبابا تواضروس: الأطباء على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، برقية تعزية إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر فيها وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء نيابة عن جميع أطباء مصر، عن خالص التعازي في ضحايا حادث حريق كنيسة أبي سيفين، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف الدكتور حسين خيري في برقيته إلى قداسة البابا تواضروس الثاني أن نقابة الأطباء من منطلق واجبها المهني والوطني فإنها على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين لتجاوز هذا المصاب الأليم.

وكانت قد تقدمت أمس، ببالغ الأسى والحزن نقابة أطباء مصر بخالص التعازي في ضحايا حادث حريق كنيسة أبي سيفين بمنطة مطار إمبابة، وإذ تنعي نقابة أطباء مصر من توفاهم الله إثر هذا الحريق فتدعو الله أن يحتسبهم من الشهداء، وترجو نقابة أطباء مصر من الله تعالى سرعة شفاء المصابين.

وأعلنت نقابة أطباء مصر أنها تضع جميع إمكانياتها المادية والفنية للمساعدة في تجاوز هذا المصاب الأليم.