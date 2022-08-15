شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مد التقديم للتنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى حتى 16 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها ما قرره الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

تنسيق الكليات 2022.. مكتب التنسيق يهيب بطلاب المرحلة الأولى سرعة تسجيل الرغبات

أهاب السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق بطلاب المرحلة الأولى للتنسيق، بسرعة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، مؤكدا أن آخر موعد لتسجيل الرغبات أو تعديلها بالنسبة للطلاب المسجلين مساء غدا الثلاثاء.

الصحة: كورونا مازال موجودا حتى لو انخفضت معدلات الإصابة بالفيروس

قالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس كورونا متواجد، حتى لو انخفضت معدلات الإصابة. وتابعت وزارة الصحة: ينبغي الحصول على لقاح فيروس كورونا ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مثل ارتداء الكمامة والحرص على التباعد فضلا عن التواجد في أماكن ذات تغطية سليمة وصحية.

شيخ الأزهر يجرى فحوصات طبية بألمانيا ويعود نهاية الأسبوع

يجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعض الفحوصات الطبية بألمانيا ضمن رحلة علاجية، من المقرر أن يعود عقبها لمواصلة مهام عمله، حيث أكدت مصادر بمشيخة الأزهر أن فضيلته بخير حال ويعود قريبا لمصر، حيث كانت آخر مرة أجري فضيلته فحوصات طبية في شهر سبتمبر من العام الماضى، حيث من المتوقع عودته نهاية الأسبوع الجارى.

وزير التعليم العالى: الدولة تستهدف وصول عدد الجامعات لـ100 جامعة

أشار وزير التعليم العالى إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية لتصل إلى 27 جامعة وتم زيادة عدد الجامعات التكنولوجية لتصل إلى 10 جامعات، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات أهلية بدأت الدراسة بها، وكذلك تم إنشاء 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية ستبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسى 2022/2023، فضلًا عن وجود 4 مؤسسات تعليمية دولية تستضيف 6 أفرع للجامعات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف وصول عدد الجامعات إلى 100 جامعة لاستيعاب الإقبال المُتزايد على التعليم الجامعي.

ارتفاع الرطوبة غدا وأجواء شديدة الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

علماء فرنسيون: جدرى القرود يمكن القضاء عليه عند درجة حرارة 60 مئوية

كشف علماء الفيروسات الفرنسيون، عن أن جسيمات فيروس جدري القرود تصبح غير قادرة على البقاء عند تسخينها حتى درجة الحرارة 60 – 70 درجة مئوية، وذلك خلال فترة تتراوح بين 5 دقائق و15 دقيقة.

محمد صلاح على موعد مع التاريخ فى مواجهة ليفربول ضد كريستال بالاس الليلة

ينتظر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول رقما قياسيا جديدا حيث سيكون على موعد مع إنجاز تاريخى محتمل خلال مواجهة فريقه ضد كريستال بالاس مساء اليوم، الاثنين، على ملعب آنفيلد فى ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج.

كلب سلوقى إيطالى.. إصابة أول حيوان أليف فى فرنسا بجدرى القرود

بعد الإعلان عن إصابة البشر به، أصيب كلب يعيش فى باريس بمرض جدرى القرود بعد مشاركته فى الفراش مع أصحابه الذين أصيبوا بالمرض، فحسب موقع "ديلى ميل" البريطانى، ظهرت الأعراض على الشخصين الباريسيين فى بداية شهر يونيو الماضى قبل أن تظهر عليهما الآفات التى تظهر عدوى جدرى القرود.

بوريس جونسون وزوجته كارى يبحثان عن منزل زوجية جديد قبل مغادرته مقر الحكومة

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا المستقيل، يبحث عن منزل جديد للزوجية، مشيرة إلى أنه يثير على خطى رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر، ويبحث عن منزل فى نفس المنطقة، بضواحى جنوب لندن التى اشترت فيها تاتشر منزلا بعد مغادرتها "10 داونينج ستريت" مقر رئاسة الوزراء.

اللواء مختار عبد اللطيف رئيسا للهيئة العربية للتصنيع خلفا للفريق التراستولى اللواء مختار عبد اللطيف، رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، وذلك خلفا للفريق عبد المنعم التراس، الرئيس الأسبق للهيئة، والذى قدم طوال فترة عمله العديد من الإنجازات داخل الهيئة العربية.

فتح الباب أمام مشجعي اليوم الواحد لحضور مباريات كأس العالم 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث فى قطر فتح الباب أمام الجمهور القادم إلى الدوحة، ضمن برنامج رحلات الطيران لمشجعي اليوم الواحد خلال كأس العالم قطر 2022، لتقديم طلباتهم للحصول على بطاقة هيَا الإلزامية لحضور مباريات البطولة.