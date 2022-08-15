شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الدولة تستهدف وصول عدد الجامعات لـ100 جامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى فى حضور فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من الجامعة الكندية فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وثمن وزير التعليم العالى التعاون العلمى والأكاديمى والثقافى بين مصر وكندا الذى ساهم فى إنشاء مؤسسة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية، مقدمًا التهنئة لأسرة مؤسسة الجامعات الكندية على رعايتهم واهتمامهم بالطلاب طوال فترة دراستهم، كما قدم التهنئة لأولياء الأمور الذين قدموا الدعم اللازم لأبنائهم طوال فترة دراستهم والتى تكللت بالنجاح والتميز، معربًا عن سعادته بحضور حفل التخرج الأول لمؤسسة الجامعات الكندية، وحث سيادته الخريجين على ضرورة مواصلة الاطلاع على كل ما هو جديد فى مجالات تخصصهم، لصقل مهاراتهم والاستفادة منها فى حياتهم المُستقبلية .

وأشار الدكتور أيمن عاشور فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى اهتمام الوزارة بالتوسع فى عقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة لطرح برامج دراسية مُزدوجة الشهادة، لتأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى نجاح مشروع إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية، كأحد الروافد الجديدة والمُتميزة التى تُتيح فرص للحصول على تعليم عالٍ بمستوى دولي، وذلك من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية، على أرض مصر بما يُسهم فى الارتقاء بالمنظومتين التعليمية والبحثية.

وفى ختام كلمته، أشار وزير التعليم العالى إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية لتصل إلى 27 جامعة وتم زيادة عدد الجامعات التكنولوجية لتصل إلى 10 جامعات، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات أهلية بدأت الدراسة بها، وكذلك تم إنشاء 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية ستبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسى 2022/2023، فضلًا عن وجود 4 مؤسسات تعليمية دولية تستضيف 6 أفرع للجامعات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف وصول عدد الجامعات إلى 100 جامعة لاستيعاب الإقبال المُتزايد على التعليم الجامعي.