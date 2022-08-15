نقيب الأطباء للبابا تواضروس: مستعدون لتقديم الدعم لأسر الضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أرسل الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء برقية تعزية إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر فيها وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء نيابة عن جميع أطباء مصر عن خالص التعازي في ضحايا حادث حريق كنيسة أبي سيفين، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف "خيري" في برقيته إلى البابا تواضروس أن نقابة الأطباء من منطلق واجبها المهني والوطني فإنها على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين لتجاوز هذا المصاب الأليم.

ووفق وزارة الصحة المصرية، فإن إجمالي عدد الوفيات في الحادث الأليم بلغ 41 وفاة بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع.

وبلغت حصيلة المصابين 14، غادر اثنان منهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما بقي 12 آخرون يتلقون العلاج، منهم 4 إصاباتهم خطيرة.