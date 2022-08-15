"فقه الاستثمار والاقتصاد".. انطلاق الملتقى الفقهي الثاني لمركز الأزهر للفتوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الاثنين، الملتقى الفقهي الثاني بعنوان "فقه الاستثمار والاقتصاد ـ التأصيل الإفتائي واستشراف المستقبل"، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويحضر الملتقى، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

وبدأ الملتقى بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة لآيات من الذكر الحكيم، وفيلما تثقيفيا، من تنفيذ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

ويناقش الملتقى الفقهي الثاني لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ منهجية صناعة الفتوى في قضايا الاستثمار والمستجدات الاقتصادية، ويحاضر فيه د. حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء، كما يناقش دور الاجتهادات الفقهية في دعم التنمية والاستثمار، ويناقش الملتقى دور الاقتصاد السلوكي في ضوء النصوص الشرعية، ويحاضر فيه الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.