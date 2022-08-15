وكيل الأزهر: وضعنا خطة تعليمية ودعوية لمحو الأمية البيئية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قدم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، العزاء لأسر ضحايا حادث كنيسة المنيرة بإمبابة، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين.

وقال خلال كلمته في فاعليات إطلاق مبادرة "مناخنا حياتنا"، الاثنين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، إن مصر تولي قضية المناخ أهمية بالغة، تجلى ذلك في مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مبادرات وفعاليات متعلقة بالمناخ.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف رحب بإبرام بروتوكول مع البيئة لرفع الوعي البيئي بداية من الطلاب والعاملين به مرورا بالوطن كله، وأعد خطة تعليمية ودعوية للتوعية بالبيئة ومحو الأمية البيئية بمشاركة كل قطاعاته.

وقال الضويني، إن مبادرة اليوم هي ثمرة طيبة وخطوة مهمة من خطة الأزهر لتنفيذ استراتيجية ٢٠٥٠، مشيرا إلى أن موقف الإسلام من الحفاظ على البيئة واضح، وبين القرآن أن هناك علاقة بين الإنسان والبيئة.

وقال وكيل الأزهر:"أقترح وضع ميثاق شرف من أجل الإنسانية لتوضيح الأسس الأخلاقية والقواعد التي وضعها الإسلام للحفاظ على البيئة".