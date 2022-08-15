وزيرة البيئة: تجاوب كبير من شيخ الأزهر لإنجاح مؤتمر المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على دور الأزهر المجتمعي، قائلة:"عندما طرقنا باب الأزهر للتعاون لإنجاح مؤتمر تغير المناخ، وجدنا تجاوبا كبيرا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذي وضع العديد من المقترحات يتم الان تفعيلها بالتعاون بين الأزهر ووزارة البيئة استعدادا لمؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ.

وأضاف خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق مبادرة "مناخنا حياتنا"، بالتعاون مع الأزهر الشريف، الاثنين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن المبادرة تمتد لكل فئات المجتمع للتكيف مع المناخ والأوضاع اليومية للناس والأنشطة المنزلية، استعدادًا لتنظيم COP27 في مصر من خلال عمل المبادرة لنشر الوعي المناخي لكل مصري، بغية الإسهام في الحد من تأثير المناخ وخلق بيئة مستدامة بيئيًا.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المبادرة التي وضعها الأزهر الشريف شمولية ومبتكرة، موجهة خالص التعازي لأسر ضحايا ومصابي حادث كنيسة المنيرة بإمبابة الذي وقع أمس.