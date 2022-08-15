ضبط مسئول مصنع مصنوعات جلدية بدون ترخيص بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع للمصنوعات الجلدية - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة)؛ وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من مستلزمات تصنيع الأحذية مقلدة ومغشوشة ومدون عليها علامات تجارية مقلدة بالمخالفة للقانون، مستخدماً خامات رديئة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على ("6000 زوج أحذية لماركات مختلفة – 1700 وش حذاء- 12.500 طن كسر بلاستيك – 4500 متر جلد – 21000 قطعة مستلزمات أحذية" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها"- 13 ماكينة تصنيع).

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.