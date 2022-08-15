أبرزها مخالفات المرور.. 6 خدمات تقدمها سيارات النيابة العامة المتنقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تسلمت النيابة العامة، مراكز خدمة متنقلة لتقديم خدمات مكاتب النيابة العامة في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية، ووسائل تقديمها.

وخلال الأيام المقبلة ستقدم تلك المراكز المتنقلة الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من المراكز التكنولوجية المتنقلة وهي؛ صورة رسمية من حكم، صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية، شهادة مخالفات المرور، صورة تنفيذية من حكم، استعلام عن القضايا، وغيرها من الخدمات باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى ووسائل التأمين اللازمة.

وهذه المراكز تم تطويرها بواسطة فريق متميز من مهندسين وفنيين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يتم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية لتقدم الوزارة خطوة واعدة فى مجال التحول الرقمى بسواعد وعقول مصرية.

وتلك المراكز تأتى كبداية ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط والنيابة العامة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر مصدر قضائي - فضل عدم ذكر اسمه - لمصراوي اليوم، أنه من المقرر تحديد موعد لانطلاق خدمات سيارات النيابة العامة ومناطق تمركزها.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وقت سابق إن تلك المراكز تأتي في إطار العمل من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بأفضل الطرق بكفاءة ويسر، مشيرة إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع كافة وزارات وجهات الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصرى.