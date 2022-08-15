ضبط صاحب ورشة بالقاهرة بحوزته 100 سلاح أبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، صاحب ورشة، بحوزته 100 قطعة سلاح أبيض.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (صاحب ورشة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها، متخذاً من الورشة ملكه الكائنة بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وأمكن ضبط المتهم، وعُثر بداخلها على ( 100 قطعة سلاح أبيض "مختلفة الأحجام والأشكال" – 47 قطعة مقبض خشبي مختلفة الأحجام – مبلغ مالي – هاتف محمول – أدوات التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لاستخدامها في تصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.