ضبط 17 متهمًا بحوزتهم 100 طربة حشيش و5 كيلو هيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

تمكنت أجهزة الأمن عقب تقنين الإجراءات من ضبط 17 متهمًا، بحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الآيس "الشابو" – كمية لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالي).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.