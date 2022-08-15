شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية تستضيف 30 طالباً من جامعة السودان للتدريب بإنشاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم هيئة الطاقة الذرية بمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بإنشاص، دورة تدريبية متخصصة لطلبة السنة النهائية بقسم الهندسة النووية بجامعة السودان فى السودان، التي افتتحها الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي ومن الجانب السوداني الدكتور أحمد عبد المغني بقسم الهندسة النووية بجامعة السودان والدكتور مجدي زكي المشرف على مجمع المفاعل النووي بإنشاص، ويشمل عدد المتدربين بالبرنامج 30 طالبا وطالبة.

وأكد الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة بأن الهيئة تسعى بإمكانياتها العلمية والفنية لدعم وتدريب الكوادر البشرية من جميع الدول العربية، خاصة التي تبدأ برامج لإنشاء مفاعلات نووية للأبحاث ومنها دولة السودان الشقيق.

وأوضح الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن الهيئة تسعى لجذب المزيد من المشاركين من طلبة الجامعات السودانية للتدريب بالهيئة، وأن هذا البرنامج التدريبي المتخصص في مفاعلات الأبحاث النووية هو الأول للأشقاء بدولة السودان.

وقال الدكتور مجدي زكي، المشرف على مجمع المفاعل النووي بإنشاص، إن البرنامج سيشمل محاضرات نظرية لمجموعة من المتخصصين من الهيئة عن مفاعلات الأبحاث وأنظمة الامان النووي وإنتاج النظائر المشعة، كما سيشمل زيارات ميدانية للمفاعل وان الطلبة سيحضرون تدريب عملي على تشغيل المفاعل وأنظمة الامان به، لافتا إلى أن البرنامج سيستمر على مدار أسبوعين.

وبدأ البرنامج بمحاضرة افتتاحية من الدكتور مجدي زكي عن أنظمة ودور مفاعل مصر البحثي الثاني في بناء القدرات، ثم محاضرة من الدكتور محمد شعث عن ٱمان مفاعلات الأبحاث، ثم مقدمة عن الوقاية الإشعاعية وقدمها الدكتور عمرو عبدالهادي، وختاماً محاضرة عن تطبيقات الوقاية الإشعاعية في مفاعلات الأبحاث وقدمها الدكتور طارق منجي.