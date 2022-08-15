شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة بفعل الرطوبة وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه يستمر الإحساس بحرارة الطقس بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وتابعت هيئة الأرصاد: من المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة، وتتكون الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة، كما تنشط الرياح علي شمال الصعيد وعلي مسطح البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا ملحوظا فى الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، كما سيشهد غدا نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 29 درجة.