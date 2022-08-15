شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء مختار عبد اللطيف رئيسا للهيئة العربية للتصنيع خلفا للفريق التراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تولى اللواء مختار عبد اللطيف، رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، وذلك خلفا للفريق عبد المنعم التراس، الرئيس الأسبق للهيئة، والذى قدم طوال فترة عمله العديد من الإنجازات داخل الهيئة العربية.

ويعتبر اللواء مختار عبد اللطيف، من أبناء القوات المسلحة المصرية، وتولى منصب رئيس شركة النصر للكيماويات الوسيطة، وفى عهده تم افتتاح العديد من المشروعات القومية، التى ساهمت فى زيادة العملة الصعبة، وكذلك الاكتفاء الذاتى فى بعض المنتجات، كما أسس لعدد من المشروعات القومية الكبيرة فى مجال الكيماويات فى العديد من الاتجاهات الاستراتيجية.

وتعتبر الهيئة العربية للتصنيع إحدى أزرع الدولة المصرية فى قطاع التصنيع، ولديها عدد كبير من المصانع والشركات التى تساهم بشكل كبير فى الاقتصاد القومى.