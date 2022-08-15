شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أهل مصر للتنمية تقوم بالإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة الحروق وحالات الاختناق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معرفة الاسعافات الأولية والخطوات المتبعة وقت حدوث حريق يمكن أن تحفظ مئات الأرواح وتجنبنا العديد من مآسي مثل هذه الحوادث، ولذلك دائما ما نسعى في مؤسسة أهل مصر للتنمية بشرح خطوات الإسعافات الأولية.

• يجب تبريد المنطقة المصابة بمياه فاترة إلى أن يزول الألم، وفي حالة عدم توافر مياه جارية، يمكن استعمال كمادات مياه، والحرص على عدم فتح الفقاعات التي تظهر بعد التعرض لحرق.

• ضرورة تجنب استخدام الثلج، والمواد الدهنية، ومعجون الأسنان، والكريمات والمراهم، لأن ذلك من الممكن أن يزيد الضرر ويعرض الحرق للتلوث.

• سرعة التخلص من الملابس التي تحيط بالمنطقة المصابة، وفي حالة تعذر من التخلص منها يمكن قص الملابس من حولها، والتخلص من أي مجوهرات في المنطقة المصابة حتى لا تصاب بتورم، وتغطية المنطقة المصابة بشاش غير لاصق، وفي حالة كون المنطقة المصابة كبيرة، يجب تغطيتها بقطعة قماش حتى لا يتعرض الجرح للتلوث.

• القيام بتغطية الشخص المصاب ببطانية ولكن يجب تجنب ملامستها للمنطقة المصابة.

• رفع ساق المصاب حوالي 30 سم

• رفع الأماكن المصابة بالحروق فوق مستوى القلب إن أمكن

• في حالة وجود إصابة في ممرات التنفس لا يتم وضع رأس المصاب على وسادة

• مراقبة النبض والتنفس حتى وصول الإسعاف.

في حالة الحرق من الدرجة الثالثة أو الرابعة يجب الاتصال بالإسعاف فورا على رقم 123، أو على الرقم المختصر لمؤسسة أهل مصر 16863 وبعد الاتصال نقوم بخطوات الإسعاف.

• الاستلقاء على الأرض، لأن ذلك يؤدى الى تقليل انتشار النيران ويقلل من تأثير الحروق على الوجه والجسد.

• بعد الاستلقاء يجب الاستدارة لمحاولة إخماد النار، وفي حالة وجود أي شخص بالقرب من مصدر الحريق يمكن أن يقوم بتغطية الحريق بواسطة قطعة ملابس أو قماش ثقيلة او بطانية لكن ببطء، بالإضافة الى استخدام طفاية حريق إن وجدت شرط اتباع إرشادات الاستخدام المدونة عليها.