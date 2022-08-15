الخارجية الصومالية تعزى مصر فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - تضامنها الكامل مع مصر في هذا المصاب الجلل، لافتة إلى أن الصومال تشاطر مصر حكومة وشعبا ألم الحزن في هذه الأوقات الصعبة، متقدمة بخالص التعازي القلبية الصادقة، والمواساة لعائلات الضحايا، وتمنياتها للضحايا بالرحمة والشفاء العاجل للمصابين.