شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الصومالية تعزى مصر فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالية عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى مصر، جراء الحريق الذي وقع أمس الأحد في كنيسة أبو سيفين بالمنيرة الغربية شمالي محافظة الجيزة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - تضامنها الكامل مع مصر في هذا المصاب الجلل، لافتة إلى أن الصومال تشاطر مصر حكومة وشعبا ألم الحزن في هذه الأوقات الصعبة، متقدمة بخالص التعازي القلبية الصادقة، والمواساة لعائلات الضحايا، وتمنياتها للضحايا بالرحمة والشفاء العاجل للمصابين.