شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن عن شروط القبول بأقسام كلية الآداب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن شروط قبول الطلاب للالتحاق بأقسام الكلية المختلفة، للعام الجامعي 022-2023، تحت رعاية الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، حيث تضم الكلية 18 قسما تتنوع بها شروط قبول الطلاب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة وتتمثل شروط كل قسم كالتالي:

▪️قسم اللغة العربية:

يتطلب قسم اللغة العربية حصول الطالب على درجة (56 درجة = 70٪) على الأقل من الدرجة النهائية في مادة (اللغة العربية) في الثانوية العامة، وفي حالة زيادة العدد يتم المفاضلة بالمجموع الاعتباري.

▪️قسم اللغة الإنجليزية:

الحصول على (47 درجة) في اللغة الإنجليزية الأفضلية للطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري .

▪️قسم اللغة الفرنسية:

الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس فرنسية أو مدارس إعدادية فرنسية دون التقيد بشروط

الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات (لغة إنجليزية) اجتياز الحصول على 80٪ من درجة اللغة الفرنسية بامتحان الثانوية العامة وامتحان القبول الشفوي والتحريري بالقسم.

▪️قسم اللغة الألمانية:

الحصول على درجة ( 30 درجة ) في مادة اللغة الألمانية والمفاضلة في حالة التساوي بأعلى مجموع اعتباري.

▪️قسم اللغة الإيطالية:

أن يكون الطالب دارسا للإيطالية أو الفرنسية في المرحلة الثانوية وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وتكون المفاضلة بين المتقدمين بأعلى مجموع اعتباری .

▪️قسم اللغة الإسبانية :

أن يكون مجموع اللغات ( الأولى والثانية واللغة العربية ) 90% الدارسين الشعبة الأدبية، 85٪ للشعبة العلمية، وتكون الأولوية للطلاب للأسبانية في المرحلة الثانوية، وعند التساوى الاحتكام للمجموع الكلي للثانوية العامة.

▪️قسم اللغة الصينية:

المجموع الأعلى والمفاضلة بين الطلاب أعلى مجموع اعتباري وعلى مجموع كلي، واجتياز المقابلة الشخصية

▪️قسم اللغات الشرقية وكذلك قسم اللغة العبرية وقسم الاجتماع وقسم الفلسفة :

يتم المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة

▪️قسم علم النفس :

المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة ، ولا يقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

▪️قسم الآثار والحضارة:

المفاضلة بين المتقدمين بالمجموع الاعتباري للثانوية العامة.

▪️قسم علوم المسرح:

اجتياز المقابلة الشخصية الأفضلية للأعلى مجموعًا.

▪️قسم الإعلام :

يقبل الطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى.

▪️قسم التاريخ :

المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة.

▪️قسم المكتبات والمعلومات:

حصول الطالب على (65 % = 32,5 درجة) في اللغة الإنجليزية إلي جانب اجتياز المقابلة الشخصية.

▪️قسم الجغرافيا:

المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة.