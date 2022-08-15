أخبار مصر

أمين عام الأمم المتحدة يعزى حكومة وشعب مصر فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة يعزى حكومة وشعب مصر فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن خالص تعازيه لحكومة وشعب مصر، في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" بمحافظة الجيزة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان نُشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، بأن جوتيريش أعرب عن حزنه العميق حيال الحريق المأساوي .. مقدما التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان حريق قد اندلع في كنيسة (أبو سيفين) في المنيرة الغربية بحي إمبابة شمالي محافظة الجيزة ، أمس الأحد، وأسفر عن وفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا