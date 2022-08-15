شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم 12 مليون خدمة تثقيف ودعم ومشورة لـ 7 ملايين شاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم والمشورة لـ 7 ملايين و141 ألفًا، من خلال عيادات صديقة الشباب والمراهقين بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، منذ بدء البرنامج في يناير 2018.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد العيادات المقدمة لخدمات الشباب والمراهقين إلى 2048 عيادة موزعين بمنشأت الرعاية الصحية الاولية بجميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن إجمالي الخدمات التي تم تقديمها لهؤلاء الشباب بلغت 12 مليون و346 ألفًا و922 خدمة تنوعت بين التثقيف الصحي و التعريف بفترة المراهقة، بالإضافة إلى التشجيع علي اتباع السلوك الصحي السليم وكيفية مكافحة الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض الفم والأسنان والتغذية السليمة.

وأشار "عبدالرازق" إلى أن الخدمات التي تم تقديمها ، منهم 7 ملايين و605 ألف و876 خدمات مشورة وتوعية وتثقيف صحي، بالإضافة إلى 4 ملايين و734 ألفًا و974 خدمات صحية أولية.

ولفت الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، إلى تأهيل منشآت الرعاية الصحية الأولية للعمل ببرنامج الخدمات الصديقة للشباب والمراهقين، وذلك من خلال الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين.

وأضاف أنه تم تدريب فريق طبي وكذلك مسئولي الجهاز الإشرافي من مسئولي السن المدرسي بالمديريات والإدارات الصحية على تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة للشباب والمراهقين، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات تقدم بالمجان في هذة العيادات و يمكن الاتصال بالخط الساخن 15335 لمعرفه أماكن تواجد العيادات بالمحافظات المختلفة.