شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: مد التقديم للتنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى حتى 16 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبه، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 107 آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.
وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه توجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 16/8/2022.
وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.
وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.