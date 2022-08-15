بالمواعيد.. جدول تسليم أراضي الإسكان الأكثر تميزا في بني سويف الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 9/10/2022، وحتى يوم الثلاثاء 15/11/2022، في تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا والمتميز بالحي الثالث عشر بالمدينة وفقا للمواعيد المعلنة من الجهاز.

وأوضح المهندس خالد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بالمجاورة الأولى من 1 : 20 يوم الأحد 9/10/2022، والقطع من 21 : 40 يوم الاثنين 10/10/2022، والقطع من 41 : 64 يوم الثلاثاء 11/10/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 12/10/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الأولى من 1 : 20 يوم الأحد 16/10/2022، والقطع من 21 : 40 يوم الاثنين 17/10/2022، والقطع من 41 : 60 يوم الثلاثاء 18/10/2022، والقطع من 61 : 80 يوم الأربعاء 19/10/2022.

كما سيتم تسليم القطع من 81 : 100 يوم الخميس 20/10/2022، والقطع من 101 : 120 يوم الأحد 23/10/2022، والقطع من 121 : 139 يوم الاثنين 24/10/2022، وتخصيص يوم الثلاثاء 25/10/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وتابع: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثانية من 140 : 160 يوم الأربعاء 26/10/2022، والقطع من 161 : 180 يوم الخميس 27/10/2022، والقطع من 181 : 200 يوم الأحد 30/10/2022، والقطع من 201 : 220 يوم الاثنين 31/10/2022، والقطع من 221 : 240 يوم الثلاثاء 1/1/2022، والقطع من 241 : 260 يوم الأربعاء 2/11/2022، وتخصيص يوم الخميس 3/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع من 261 : 280 يوم الأحد 6/11/2022، والقطع من 281 : 300 يوم الاثنين 7/11/2022، والقطع من 301 : 320 يوم الثلاثاء 8/11/2022، والقطع من 321 : 340 يوم الأربعاء 9/11/2022، والقطع من 341 : 364 يوم الخميس 10/11/2022، وتخصيص الأيام من الأحد 13/11/2022 للثلاثاء 15/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام.​