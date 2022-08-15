إحباط محاولة تهريب 45 كجم من مخدر الـ "قات" بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:​

أحبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة برئاسة الدولي، بالتنسيق مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار، محاولة تهريب 45 كجم من نبات القات المخدر داخل 3 رسائل شحن قادمة من دولة كينيا في طريقها إلى إنجلترا مرورا بمطار القاهرة، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وردت معلومات من إدارة جمرك البريد المصري برئاسة أحمد إسماعيل، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار، بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوالص شحن وزن 9.785 كجم ترانزيت من نيروبي بكينيا لإعادة شحنها إلى إنجلترا، وبوليصة شحن وزن 7.195 كجم ترانزيت من نيروبي بكينيا لإعادة شحنها إلى إنجلترا، وبوليصة شحن وزن 28.620 كجم ترانزيت من نيروبي بكينيا لإعادة شحنها إلى إنجلترا.

وتم تكليف سالي أحمد، مأمور الحركة، بفتح الطرود، وتبين وجود أعشاب يشتبه في كونها مادة مخدرة، وبالعرض على إدارة مكافحة المخدرات، أكدت أنها لمخدر القات.

وقرر محمد محمود، مدير عام جمارك البريد، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة، تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.​