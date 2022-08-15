إزالة التعديات.. أول توجيه من وزير التنمية المحلية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ضرورة التنسيق الكامل بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديريات الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء في تنفيذ قرارات الإزالة بالموجة الـ 20 لجميع التعديات بكل قوة وحزم، لافتًا إلى أنه لا تهاون في إزالة التعديات.

وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية الإجراءات التي تقوم بها محافظات: (أسيوط - أسوان - الإسكندرية - السويس - الدقهلية) لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة، حيث بدأت المرحلة الأولى من الموجة 20 يوم 13 أغسطس الحالي.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.