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7 مميزات لحفظ المواد الغذائية بعد تعرضها للإشعاع.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من المميزات والفوائد الصحية والاقتصادية فى حفظ المواد الغذائية باستخدام التشعيع الإلكترونى داخل المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية وهى كالآتى:

 

 

1- تعبئة المنتج فى صورة جافة.

 

2- المرونة حيث يستخدم لحفظ أنواع مختلفة من الأغذية ذات أنواع وأحجام وأشكال مختلفة.

 

 

4-الحفاظ على الخصائص الحسية للأغذية وكذلك القيمة والجودة لها.

 

5-تستخدم فى تعقيم الأغذية فى أقصى الظروف مثل رحلات الفضاء ومرضى خلل المناعة الإيدز.

 

-وتدخل عملية التشعيع  فى تطبيقات عدة منها:

 

1- تسبيط الإنبات أو التزريع لبعض المحاصيل وبالتالى إطالة فترات التخزين.

 

2-يستخدم بدلا من التدخين الكيماوى للتحكم فى مهاجمة الحشرات للثمار والحبوب.

 

3-تقليل التلوث.

 

4-المعاملات التشعيعية تحل محل بعض الإضافات الغذائية وخصوصا فى اللحوم المصنعة.

 

5- تطهير اسطح اللحوم التى تتلوث أثناء الذبح والسلخ والتقطيع.

 

6-تسنخدم للبسترة مثل الألبان-العصير-الفواكة.

 

7-تستخدم فى تعقيم محاليل المركبات ذات الجزيئات الكبيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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