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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مميزات لحفظ المواد الغذائية بعد تعرضها للإشعاع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من المميزات والفوائد الصحية والاقتصادية فى حفظ المواد الغذائية باستخدام التشعيع الإلكترونى داخل المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية وهى كالآتى:
1- تعبئة المنتج فى صورة جافة.
2- المرونة حيث يستخدم لحفظ أنواع مختلفة من الأغذية ذات أنواع وأحجام وأشكال مختلفة.
4-الحفاظ على الخصائص الحسية للأغذية وكذلك القيمة والجودة لها.
5-تستخدم فى تعقيم الأغذية فى أقصى الظروف مثل رحلات الفضاء ومرضى خلل المناعة الإيدز.
-وتدخل عملية التشعيع فى تطبيقات عدة منها:
1- تسبيط الإنبات أو التزريع لبعض المحاصيل وبالتالى إطالة فترات التخزين.
2-يستخدم بدلا من التدخين الكيماوى للتحكم فى مهاجمة الحشرات للثمار والحبوب.
3-تقليل التلوث.
4-المعاملات التشعيعية تحل محل بعض الإضافات الغذائية وخصوصا فى اللحوم المصنعة.
5- تطهير اسطح اللحوم التى تتلوث أثناء الذبح والسلخ والتقطيع.
6-تسنخدم للبسترة مثل الألبان-العصير-الفواكة.
7-تستخدم فى تعقيم محاليل المركبات ذات الجزيئات الكبيرة.