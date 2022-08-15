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شكرا لقرائتكم خبر عن 96 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط عصابات الصفحات الإلكترونية المزيفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية مزيفة؟، أيد غالبية القراء مقترح تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية مزيفة؟.
وأيد 96% مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية مزيفة، بينما رفض 4% موضوع الاستطلاع.
نتيجة الاستطلاع