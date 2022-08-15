شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم حتى 15 سبتمبر لطلاب جامعة القاهرة للسكن بالمدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة، فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية لجامعة القاهرة للعام الدراسي 2022-2023 للطلاب القدامى، بداية من اليوم الاثنين 15 اغسطس وينتهي في 15 سبتمبر 2022.

وأضحت المدن الجامعية بجامعة القاهرة، أن فتح التقديم للطلاب المستجدين بداية من يوم 20 أغسطس وينتهي في 20 سبتمبر 2022، ونوهت إدارة المدن الجامعية أنه على الطلاب قبل البدء في التسجيل، وهو أن تتأكد أنك على رابط استمارة الزهراء الخاصة بجامعة القاهرة وليس جامعة أخرى وعلى الطلاب الدخول على الرابط التالي والقيام بكتابة استمارة التقديم الإلكترونية الخاصة بجامعة القاهرة.

بالنسبة للكود المطلوب يمكن الحصول عليه من على كارنية الإقامة للعام السابق أو من الموقع

www.mycuid.cu.edu.eg، وبالنسبة لكلمة المرور هو رقم سري من اختيارك بحد أدنى 4 حروف أو أرقام ويسهل تذكره لتتمكن من فتح الاستمارة مرة أخرى أي وقت.

الخطوة الثانية : تحميل الملف الورقي الخاص بالمدن من الموقع السابق من الجانب الأيمن.

- ادخل على إرشادات التقدم والإقرارات.

- اختر جامعة القاهرة واضغط عرض التعليمات.

- قم بتحميل الملف الخاص بحالتك وطباعته ثم استيفاء اختامه من بلدك.

الخطوة الثالثة: رفع الملف الكترونيا الى موقع مراجعة الملفات بعد تحويلهم الى صيغة pdf

والأوراق هي ( استمارة التقديم الالكترونية + الملف الورقي الخاص بالمدن الذي قمت بتحميله بعد استيفاء اختامه)

وتتكون المرفقات من (وصل كهرباء أو مياه أو تليفون أو إثبات سكن وصورة البطاقة للطالب وولي الأمر – صورة شخصية رسمية – الفيش - صورة بطاقة الضامن )، وسيتم الاكتفاء بالملف الالكتروني ولاداعي لإحضار الملف الورقى.