شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سنوات الدراسة بالمعهد العالى لتكنولوجيا النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل، أن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان، يقبل دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي رياضة )، أو المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات (شعبتي الكهرباء والميكانيكا) وما يعادلها لنفس العام الدراسي فقط.

وفى النقاط التالية نعرض عدد سنوات الدراسة بالمعهد:

يحصل الطلاب على درجة البكالوريوس في التخصص (بنظام 2 +2).

من الممكن أن يكتفى الطالب بالحصول على درجة الدبلوم الفني فوق المتوسط بعد أول عامين من الدراسة.

يمكن إكمال الدراسة للحصول على البكالوريوس.

يتم دمج التدريب العملي مع الدراسة الأكاديمية اثناء فترة الدراسة.

يتم تأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وقطاعات النقل ذات الصلة فور تخرجه واستيفائه الاشتراطات اللازمة.

يتم ترشيح الطلاب عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في نفس سنة حصول الطالب على المؤهل، وفقا للحد الأدني للقبول.