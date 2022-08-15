شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 44 جنوبا.. درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الثلاثاء على كافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365، لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الجمعة:
- الاثنين 15 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة
شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة
- الثلاثاء 16 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
- الأربعاء 17 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة
شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
- الخميس 18 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة
- الجمعة 19 أغسطس :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة