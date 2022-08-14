مدير برنامج النانو تكنولوجي بمدينة زويل: أشباه المواصلات هى بترول القرن الـ21

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو بيومى مدير برنامج النانو تكنولوجى والنانو إلكترونيات بمدينة زويل، إن كل شيء إلكترونى فى أجهزتنا تدخل فيها صناعة أشباه الموصلات، والغالبية العظمى منها مادة السليكون ويحتاج لدرجة نقاء عالية جدا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دى إم سي" مع الإعلامية إنجى القاضي، أن أشباه الموصلات هو بترول القرن الـ21، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية كلها تعتمد على السليكون.

وأوضح أن شركات من أكبر مصنعى الأسلحة فى أمريكا، تطلب أن تكون هناك مكونات لأشباه الموصلات الأمريكية، لافتاً إلى أن ما أعلن بخصوص توطين صناعات الرقائق الإلكترونية على مستوى تحويل الرمال البيضاء فى سيناء وأسوان، فمصر غنية بذلك، وهى بداية قوية جداً.

وأشار مدير برنامج النانو تكنولوجى والنانو إلكترونيات بمدينة زويل، إلى أن مصر بذلك تحول القيمة المضافة التى كنا نبيعها بالطن سنبيعها بالجرامات، حيث الشريحة بـ400 دولار.

فى سياق متصل قال المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات، إن حجم إجمالى بيعات هذه الشرائح 600 مليار دولار، وتستخدم فى السيارات والصواريخ العالية القدرة على الدفاعات والهجوم، والألعاب والهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض آليات وحوافز الاستثمار فى خامات "الكوارتز" والرمال البيضاء" فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية، وزيادة القيمة المضافة، وكذا التوجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية فى مصر.

وحضر الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والمهندس خالد الششتاوى، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية الاستفادة المُثلى من مواردنا الطبيعية، ومن بينها "الرمال البيضاء و"الكوارتز"، عبر تعظيم القيمة المضافة لهذه الخامات، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار التوجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية فى مصر.