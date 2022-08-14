وزير الأوقاف: خطة مدروسة لتطوير العمل بهيئة الأوقاف وتعظيم إيراداتها

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مساء اليوم، اجتماعًا مع قيادات هيئة الأوقاف المصرية، بحضور المهندس علاء عبد العزيز مدير عام الهيئة، ومحمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية، والمستشار أسامة الورداني نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية.

كما حضر الاجتماع وكلاء الوزارة ومديري العموم بهيئة الأوقاف المصرية، وذلك لبحث خطة تنمية مال الوقف وتعظيم استثماره في المرحلة الراهنة، حيث أكد وزير الأوقاف، وضع خطة مدروسة لتطوير العمل بالهيئة وتعظيم إيراداتها

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق استمرار هيئة الأوقاف المصرية تحقيق إنجازاتها في العام المالي الجديد 2022 / 2023، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 / 7 / 2022م حتى 31 / 7 / 2022م مبلغًا وقدره (134.024.571) مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الأرباح التى حققتها هيئة الأوقاف تأتى بزيادة قدرها (33.972.046) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (34 %) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي (2021 / 2022) ، وبزيادة قدرها (45.497.625) جنيه، بنسبة قدرها (51.4 %) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي قبل الماضي (2020 / 2021).