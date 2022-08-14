شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس اللبناني وشيخ الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مكالمة هاتفيّة، مساء اليوم، من الرئيس اللبناني ميشال عون، قدم خلالها التعزية لقداسة البابا في وفاة ضحايا الحريق الذي وقع في كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بإمبابة. معربًا عن خالص المواساة في لأسر الضحايا وأمنياته بالشفاء للمصابين.

وتلقى قداسته أيضا، اتصالًا هاتفيًّا، مساء اليوم، من فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك لتقديم التعزية لقداسة البابا في وفاة ضحايا الحريق، وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تعازيه في الضحايا، وصادق مواساته لأسرهم وذويهم متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد فضيلته على أن الشدائد تجمع المصريين على قلب رجل واحد.