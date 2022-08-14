شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تقيم صلوات تجنيز المنتقلين فى حريق كنيسة إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء اليوم صلوات تجنيز ضحايا الحريق الذي اندلع صباح اليوم في كنيسة الشهيد أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، التابعة لإيبارشية شمال الجيزة، والبالغ عددهم 41 شخصا، بينهم أحد كهنة الكنيسة المحترقة، وهو القمص عبد المسيح بخيت.

وذكرت الكنيسة فى بيان رسمى لها، أن الصلاة أقيمت على المجموعة الأولى من الضحايا في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة الوراق، تلاها تجنيز المجموعة الثانية من المنتقلين في كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمنطقة الوراق أيضًا، وذلك بعد أن تم توزيع جثامين المنتقلين لكثرة عددهم على الكنيستين.

وشارك في صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة، الأنبا يوحنا أسقف ايبارشية شمال الجيزة، أصحاب النيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه.

وقدم قداسة البابا التعزية في أبنائه ضحايا الحادث، معربًا عن تمنياته للمصابين بالشفاء، معلنًا أنه يتابع تطورات الوضع أولًا بأول مع الجهات المعنية.