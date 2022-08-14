شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الرئيس بايدن ليس له أى علاقة بقضية تفتيش منزل ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن ليس له أي علاقة في قضية تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن البيت الأبيض لا يتدخل في قضية تفتيش عقار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والوثائق السرية التي تم ضبطها لديه، متابعة: تعليق أي منا، حتى الرئيس جو بايدن على هذه القضية سيكون أمر خاطئ.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن هذه القضية تتعلق بأنشطة جهاز تطبيق القانون، مؤكدة أن وزارة العدل الأمريكية التي تحقق في القضية، تظل مستقلة تماما وبعيدة عن تدخل البيت الأبيض.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: لسنا متورطين في هذه القضية ولم يتم إبلاغنا ولا نتدخل فيها حتى.