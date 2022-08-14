النيابة تحقق في إصابة 5 أشخاص بالاختناق إثر تسرب غاز بشقة بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصيب 5 أشخاص بالاختناق عقب تسرب غاز بإحدى الشقق السكنية الكائنة بميدان الشجرة في منطقة إمبابة، وتم نقلهما إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واستدعت النيابة عددًا من الجيران وشهود العيان لسماع أقوالهم بشأن حدوث الواقعة.

وأسفر التسرب الغازي عن إصابة الطفلة حنين ياسر سيد 8 سنوات، هيام سيد 41 سنة، زاهية محمد سكر 68 سنة، محمود محمد وهبة 32 سنة ومحمد وهبة رضوان 87 سنة نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتسرب غاز بميدان الشجرة دائرة قسم إمبابة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء وفريق إنقاذ بري تنسيقًا مع مسؤولي حي شمال الجيزة.

مع وصول القوات، تم فصل الغاز والكهرباء عن المنطقة حرصا على سلامة المواطنين، وتبين بالفحص المبدئي تسرب غاز داخل العقار رقم 64 شارع مسجد بيومي بميدان الشجرة.