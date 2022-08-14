محافظ الجيزة يشهد قداس ضحايا كنيسة أبو سيفين بامبابة- أول صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات قداس صلاه الجنازة بكنيسة العذراء والملاك بالوراق لضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بامبابة والذي وقع صباح اليوم الأحد وذلك بمرافقة الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة.

وبحسب بيان اليوم، حرص محافظ الجيزة على تقديم العزاء للحضور من أسر الضحايا داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأعرب محافظ الجيزة عن خالص أمنياته بأن يتم الشفاء العاجل للمصابين فى هذا الحريق ، متمنياً بأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

وتتقدم محافظة الجيزة بكافة أجهزتها وقياداتها التنفيذية والشعبية بخالص العزاء لاسر الشهداء داعين المولي ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان .

حضر القداس برفقه المحافظ اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام وعدد من القيادات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.