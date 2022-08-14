​نقيب المحامين بجنوب القاهرة يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تقدم حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة بخالص التعازي إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في ضحايا حريق كنيسة المنيرة الأليم بمحافظة الجيزة.

وأشاد حسن أمين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لأجهزة الدولة بسرعة رعاية المصابين وأسر المتوفين وتقديم العزاء للبابا تواضروس الثانى بابا الكنيسة الأرثوذكسية، مؤكدا أن تلك التوجيهات يبرهن على اهتمام الدولة بجميع المصريين والوقوف بجانبهم.

ودعا حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر الجميل وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وان يحفظ مصر وشعبها من أي مكروة أو سوء.